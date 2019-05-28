İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akyazı Belediyesinden bayram temizliği

Akyazı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki çocuk parkları, yol kenarları, mezarlık ve okullarda temizlik ve bakım çalışmaları başlattı.


Ekipler bugün Yeniormanköy, Gebeş ve Kızılcıkorman Mahallerinde mezarlık, çocuk parkları, okullar ve yol kenarlarında ot biçme, budama ve temizleme işlemlerini sürdürmekte. Ayrıca Ada Caddesi orta refüjdeki ağaçların budanıp şekillendirilmesi ve çimlerin kesilmesi yıl boyunca devam ediyor.


Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Ramazan Bayramına kadar Akyazı'mızın bütün mezarlıklarını temizlemeyi planlıyoruz. Ekipler tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Biz de zaman zaman çalışmaları yerinde izliyoruz. Halkımızla hasbihal edip sorunlarını dinliyoruz Akyazı'mızı bayrama en güzel şekilde hazırlamak için Akyazı Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.