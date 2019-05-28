Akyazı Belediyesinden bayram temizliği

Ekipler bugün Yeniormanköy, Gebeş ve Kızılcıkorman Mahallerinde mezarlık, çocuk parkları, okullar ve yol kenarlarında ot biçme, budama ve temizleme işlemlerini sürdürmekte. Ayrıca Ada Caddesi orta refüjdeki ağaçların budanıp şekillendirilmesi ve çimlerin kesilmesi yıl boyunca devam ediyor.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Ramazan Bayramına kadar Akyazı'mızın bütün mezarlıklarını temizlemeyi planlıyoruz. Ekipler tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Biz de zaman zaman çalışmaları yerinde izliyoruz. Halkımızla hasbihal edip sorunlarını dinliyoruz Akyazı'mızı bayrama en güzel şekilde hazırlamak için Akyazı Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.