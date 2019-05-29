Akyazı Belediyesi'ne yeni ilaçlama makinesi

Vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler üzerine harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ağaçlardaki tırtıl ve larvaların üremesini engellemek için ağaçların yüksek kesimlerine ilaçlama yapmayı sağlayan yeni makine alımı gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Akyazı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayram öncesi umuma açık parkların, sosyal alanların ilaçlanıp bayrama hazır hale getirilmesi planlanıyor. İlaçlama çalışmaları yıl boyunca havaların elverişli olduğu her gün devam edecek. Vatandaşlardan gelen istekler ve şikayetler ekiplerimiz tarafından gün içinde değerlendirilip planlama yapılarak sorunlar giderilmeye çalışılıyor. Şikayet ve talepleriniz için Akyazı Belediyesi Çözüm masası 444 90 54 arayarak talebinizi iletebilirsiniz” denildi.