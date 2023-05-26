Akyazı Devlet Hastanesi'ne önemli destek

Akyazılı iş adamları Serkan Atilla, Alpaslan Demir, Salim Üzmez ve Murat Uzun, Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın öncülüğünde Akyazı Devlet Hastanesi Göz Polikliniğine iki önemli cihaz hibe etti. Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Tepeçınar, desteklerinden dolayı iş adamlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Akyazı Devlet Hastanesi Göz Polikliniğinin önemli bir eksiği Akyazılı iş adamları tarafından giderildi. Hastanedeki eksikliği sebebi ile vatandaşların ilçe dışına gitmesine sebep olan göz tansiyonu ölçümü, refraksiyon ölçümü ve kornea hastalıkları tespitinde kullanılan Keratometre ve gözlük lensi derecesi ölçen Lensmetre cihazları iş adamları Serkan Atilla, Alpaslan Demir, Salim Üzmez ve Murat Uzun tarafından hibe edildi. Akyazı Devlet Hastanesi'nde bugün düzenlenen programla cihazlar teslim edilirken, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Tepeçınar, desteklerinden dolayı iş adamlarına teşekkür plaketi takdim etti.

İş adamları tarafından yapılan bu destek için teşekkür eden Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Tepeçınar, “Hastanemiz için çok önemli bu iki cihazı bizlere temin ettikleri için değerli iş adamlarımıza ve bu çalışmada öncülük yapan Belediye Başkanımız Bilal Soykan'a teşekkür ediyorum. Akyazılılara daha iyi hizmet verebilmek için hep birlikte hareket etmeye ve bu dayanışmayı sürdürmeye devam edeceğiz inşallah” dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “Akyazı Devlet Hastanemiz tüm kadrosu ile hemşerilerimize çok güzel bir şekilde hizmet veriyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Göz Polikliniğindeki bu eksikliği de gidermiş olmanın ve vatandaşlarımızın ilçe dışına gitmek zorunda kalmayacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu desteği sağlayan ilçemizin değerli iş adamları Serkan Atilla, Alpaslan Demir, Salim Üzmez ve Murat Uzun'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Akyazı'yı bu dayanışma ve birliktelikle daha güzel yarınlara ulaştıracağız inşallah” diye konuştu.