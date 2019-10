Akyazı MYO erasmus yetki belgesini aldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Akyazı Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) bilgilendirme eğitimi verildi.

Yurtdışında eğitim ve staj yapma imkanları ile Erasmus ve Mevlana projeleri hakkında bilgi veren Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Engin Can ve Erasmus Birim Sorumlusu Alper Karataş, öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı. Etkinlikte Engin Can, Akyazı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol'a ‘Erasmus Yetki Belgesi'ni de teslim etti. Akyazı MYO'daki eğitime yoğun ilginin proje yazımlarında olmasını temenni eden Dr. Öğretim Üyesi Can, öğrencilere her konuda destek olacaklarını ifade etti.