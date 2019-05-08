Akyazı SAMEK'te eserler beğeniye sunuldu

SAMEK yıl sonu sergilerinin açılış programının üçüncüsü Akyazı'da gerçekleştirildi. Akyazı SAMEK kursiyerleri tarafından yıl boyunca hazırlanan eserler Akyazı SGM'de katılımcıların beğenisine sunuldu. Açılışa Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, öğretmenler ve çok sayıda kursiyer katıldı. Program sonunda kursiyerlere katılım belgesi takdim edildi. Sergide söz alan giyim başlangıç kursiyeri Sultan Okur, “Hayatımızda geri dönüşün olmayacağı tek şey zamandır. Kendimizi sürekli olarak geliştirmek ve zamanı doğru kullanmak hayatın en önemli tecrübeleridir. Çeşitli kurslarla devam eden SAMEK, bireylerin kendilerini keşfetmesine ve var olan yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olacaktır. Burada bulunduğum 1 yıl boyunca aldığım eğitimlerden çok memnunum. Burada vaktimi dolu dolu geçirirken aynı zamanda kendimi de geliştirebiliyordum. Üzerimizde emekleri bulunan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir ortam sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk ise, “SAMEK, Büyükşehir Belediyesi'nin en anlamlı projelerinden birisi olarak uzun yıllardır sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Bugüne kadar on binlerce vatandaşa katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kaynarca ve Geyve'de yıl sonu etkinliklerimizi tamamlamış bulunmaktayız bugün ise Akyazı ilçemiz de sizlerle birlikteyiz. Akyazılı vatandaşlarımızla birlikte güzel bir yıl geçiren öğretmenlerimize de buradan çok teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan herkese tüm samimiyetimle teşekkür etmek istiyorum. İnşallah kurslarımız sizinle birlikte daha güzel olacak” diye konuştu.