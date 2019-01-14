Akyazı SGM'de anlamlı etkinlik

Bu kapsamda Çocuk Kulüpleri ‘Tasavvuf Yolunda Bir Şair: Niyâzî-i Mısrî' anma, şiir ve ilahi dinletisi programını katılımcılarla buluşturdu. Programında başında Niyazî-i Mısrî'nin hayatını anlatan animasyon tanıtım videosu minik öğrencilere izletildi. Drama sınıfı öğrencilerinin okuduğu ‘İmiş' isimli şiir ile programa devam edildi. Bağlama sınıfı öğrencisi Beyzanur Aksoy'un seslendirdiği “Çağırıram Dost” ilahisiyle program sona erdi. Etkinliğe Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, Akyazı SGM Sorumlusu Hatice Kübra Yazaroğlu ve çok sayıda minik öğrenci katıldı.

Program sonunda konuşma yapan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Öğrencilerimizin çalışmaları neticesinde çok anlamlı bir etkinliği daha tamamladık. Önümüzdeki süreçte de böyle kıymetli isimlerimizi çocuklarımızla tanıştırmaya devam edeceğiz. İnşallah ikinci dönem öğrencilerimiz böyle anlamlı etkinliklerle bizlerle beraber olacaklar” sözlerine yer verdi.