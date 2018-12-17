Akyazı SGM'de en heyecanlı yarışma

Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde Yerli Malı haftasına yönelik ‘Ülkemi Tanıyorum Genel Kültür Yarışması' düzenlendi. Düzenlenen yarışma Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'de gerçekleşti. Çocuk Kulüpleri, Drama, Akıl Oyunları, Tasarım, Resim ve İngilizce sınıflarının katıldığı yarışmada Tasarım sınıfı ilk sırada yer aldı. Akyazı SGM Koordinatörü Hatice Kübra Yazaroğlu, “Bu yarışmanın kaybedeni yok çünkü tüm yarışmacılar sahnede bu heyecanlı atmosferi yaşama cesareti göstererek kişisel gelişimleri için katkı da bulundular Tüm öğrencilerimizi katılımlarından ötürü tebrik edip, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu.