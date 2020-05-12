Akyazı'da 46 kişiden örnek alınarak laboratuvara gönderildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden bir kadının 46 kişiye korona virüs bulaştırdığı ileri sürülmesi sonrası ekipler temas edilen kişilerden örnek alarak laboratuvara gönderdi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde H.A. isimli bir kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesine başvurmuş, yapılan testler sonucunda H.A'ya korona teşhisi konmuştu. Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı. Korona virüs teşhisi konan kadının taziye evine gittiği belirlendi. Kadınla temas ettiği belirlenen 14 evde 46 kişi evlerinde karantina altında tutulurken, evlerindeki kişilerden korona virüs testi için örnekler alınmaya başlandı. Alınan örnekler laboratuvara gönderildi. Jandarma ve filyasyon ekipleri ise karantinadaki kişilerin evlerinden çıkmamaları için önlem aldı. Test sonuçlarının 1-2 gün içinde çıkacağı belirtildi.

Vakıf Mahallesi ihtiyar heyetinden Ali Öz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Köyümüzde 1 kişide korona çıktı fakat tüm köylü tedirgin halde. Bakın sokaklarda şuan kimse yok. Herkes tedbirini alsın evinde kalsın” dedi.