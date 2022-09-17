Akyazı'da Ahilik Haftası kutlandı

Akyazı'da Ahilik Haftası Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen program ile kutlanırken, etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, mesleğinde 40 yılın üzerinde çalışmış olan esnaflara şükran belgesi takdim etti.

Esnafların bayramı olarak bilinen Ahilik Haftası Akyazı'da kutlandı. Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk, Ali Özer ve Aslan Yılmaz, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, BBP İlçe Başkanı Naim Yolcu, Akyazı Ağaç İşleri Odası Başkanı Birol Yılmaz, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ve esnaflar katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akyazı Belediye Başkanı Soykan ahilik kültürünün önemine vurgu yaparak, “Osmanlı döneminde dayanışma ve yardımlaşma ruhu taşıyan sanatkar ve esnafların bir araya gelerek oluşturduğu bir birlik olmuş Ahilik kurumları. Ahilik, Ahi Evran Veli Anadolu'ya geldikten sonra Kayseri'de bir debbağ (deri işleme) atölyesi kurarak, sanat sahibi kimseler tarafından sevilmiş ondan sonra ahilik geleneği olarak yayılmaya başlamıştır. Ahilik işbirliği içinde mutlu bir iş hayatı dürüst bir zanaat anlayışı esnaflık anlayışı içerisinde; meslek hayatının değerli tutulduğu, çalışmanın ibadeti n dürüstlüğün bütün olarak ele alındığı, çalışmanın ibadet sayıldığı bir anlayış olarak, meslek ahlakını her şeyin üstünde tutar” dedi.

Başkan Soykan, “Ahlak sahibi olmayan esnafın başarılı olamayacağını benimser. Ahi Evran-ı Veli; Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir Akıl ile ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir demiş. Bugün de aynı duygular içerisinde uzun yıllar ilçemizde hizmet veren, genç esnaflara örnek olan değerli esnaf büyüklerimize teşekkür mahiyetinde belge takdim etmek istedik. Bizleri kırmayıp bugün burada bu ortamı bizimle paylaşan tüm değerli misafirlerimize ve değerli esnaf büyüklerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu. Başkan Soykan'ın konuşmasının ardından mesleğinde 40 yıl ve üzerinde çalışmış olan esnaflara şükran belgesi takdim edildi.

Esnaflara belgelerin takdim edilmesinin ardından bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, “Bilal Başkanıma bu güzel etkinliği düzenlediği ve beni de davet ettiği için teşekkür ediyorum. Esnaflarımız bizim için çok değerli ve önemli. Esnaf ahlakı temsil eder. Bugün burada 40 yılın üzerinde esnaflık yapmış büyüklerimizle birlikteyiz. 40 sene esnaflık yapabilmenin anahtarı doğruluk ve dürüstlükten geçer. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Ali İhsan Yavuz'un konuşmasının ardından ise program ahilik pilavı dağıtılması ile son buldu.