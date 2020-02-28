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Akyazı'da baca yangını büyümeden söndürüldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evin baca kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evin baca kısmında çıkan yangın söndürüldü.


Yangın, Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesinde bulunan bir evin bacasında çıktı. Edinilen bilgilere göre, C.K'ya ait evin baca kısmında yangın çıktı. Yangın sonrasında dumanlar evi sardı. Bacadan çıkan yangına ev halkı ve mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürdü. SAKTİM Akyazı İtfaiye ekipleri 2 söndürme aracıyla olay yerine kısa sürede gelerek söndürme ve kontrol işlemeleri yaptı.


Bacadan çıkan yangında evde kısmı hasar meydana geldi.

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