Akyazı'da ‘Doğu Türkistan' için yürüyüş düzenlendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Çin'in Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik yürüttüğü zulme yönelik tepki yürüyüşü düzenlendi.

Çin'in Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik yaptığı zulme tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak Sakarya'nın Akyazı ilçesinde zulme tepki için ‘Ses ver Akyazı' adı altında yürüyüş düzenlendi. Gazi Süleyman Paşa Camii önünde başlayan ve çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüş Cevat Ayhan Camii'nde önünde son buldu. Yürüyüş sonrası bir açıklama yapıldı.

“Fiziki ve psikolojik işkenceler yapılmaktadır"

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdullahat Abdurrahman'ın da katıldığı yürüyüşün ardından basın açıklamasını okuyan Ali Açıkgöz , “Yerli halkın kendini savunmak için söylediği bir çift söz bile terör söylemi olarak adlandırılıyor. Uluslararası Af Örgütü rakamlarına göre Eylül 2018 itibariyle 1 milyondan fazla kişi toplama kamplarında alıkonulmaktadır. On binlerce insan yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle insan hakları örgütlerine başvurmaktadır. Herhangi bir yargılama yapılmaksızın ve hukuki karar olmaksızın toplama kamplarında alıkonan insanlara fiziki ve psikolojik işkenceler yapılmaktadır. Sözde yeniden eğitim merkezi olarak tanımlanan bu kamplarda yetersiz beslenme ve çok geniş çapta sistematik işkenceler yapıldığına dair deliller BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların elinde mevcuttur” dedi.