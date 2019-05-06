Akyazı'da doludizgin yılsonu etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Kulüpleri Yılsonu Etkinlikleri programı Akyazı SGM'de devam etti. 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen programa ilgi yoğun oldu. Programa Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu katılım gösterdi. Programda öğrenciler renkli görüntüler oluştururken Akıl oyunları ve Satranç Turnuvaları Ödül Töreni gerçekleştirildi.