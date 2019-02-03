Akyazı'da ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesinde bulunan bir evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocukların sobayı yakmak istediği sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Evdekiler kendilerini dışarıya atarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.