Akyazı'da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Akyazı'da gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile kutlandı.

Akyazı tören alanında düzenlenen çelenk sunma törenine Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Ağtürk, gaziler, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Muharip Gaziler Derneği Akyazı Temsilcisi Mehmet Desteci tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Muharip Gaziler Derneği Akyazı Temsilcisi Mehmet Desteci ve İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Ağtürk günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından ise tören son buldu. Tüm gazilerin ve ailelerinin Gaziler Günü'nü kutlayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Her birine vatanseverlikleri ve kahramanlıkları için teşekkür ediyorum. Bu devlet onlar ve onlar gibi kahramanlar oldukça var olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.