İhlas Haber Ajansı

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Akyazı'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki otomobil ile B.K. idaresindeki plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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