İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akyazı'da iş yeri kurşunlandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir iş yeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.


Olay, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Yahyalı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A., ait bir iş yeri akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı. Üç el silah sesinin duyulduğu saldırıda iş yeri sahibi yara almadan kurtuldu. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, saldırıyı yapan kişi yada kişiler kaçarak gözden kayboldu.


Olay yerini güvenlik çemberiyle kapatan polis, delil çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.