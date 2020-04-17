Akyazı'da maske üretimi başladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde maske üretimi başladı. İlk etapta üretilen bin adet maske ilgili kurumlara gönderildi.

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Ali Yaman'ın talimatıyla maske dikimi başladı. Yaman usta öğreticiler tarafından dikilen bin adet maskeyi ilgili kurumlara gönderdi. Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Ali Yaman yaptığı açıklamada, “Hayrına maske diktirmek isteyen olursa iş yerlerine, fabrikalara personellerine maske diktirmek isteyen olursa halk eğitim merkezimizle irtibata geçip maske temini yapılabilir. Kaliteli kumaşla yapılıyor maskeler. Maskeleri halk eğitim usta öğreticileri dikiyor” dedi.