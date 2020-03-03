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Akyazı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil ile minübüs’ün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile minübüs'ün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesinde meydana geldi. Murat F., idaresindeki 54 M 2008 plakalı minibüs Akyazı istikametinde seyir halindeyken, evin önünden anayola çıkmak isteyen Ahmet K., idaresindeki 54 H 4173 plakalı otomobile çarptı. Çarpma etkisiyle otomobil tekrar evin bahçesine girerek ağaca çarpıp durabildi. Kazada Ahmet K., yaralandı. Olay yerine çağırılan Akyazı İtfaiye ekipleri yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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