Akyazı'da projeler tek tek hayata geçiyor

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın öncülüğünde ilçede başlatılan projeler tek tek hayata geçiyor. Şehir merkezinde başlatılan ‘Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi'nin birinci etabı tamamlandı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın daha yaşanabilir bir Akyazı için başlattığı projeler tek tek hayata geçiyor. Şehir merkezini Akyazı'ya yakışır bir hale getirmek amacı ile Ömercikler Mahallesi'nde başlatılan ‘Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi'nde birinci etap tamamlandı. Altyapı çalışmaları ile başlayan projede içme suyu hattının yenilenmesi, telefon ve elektrik hatlarının yer altına alınması, yağmur suyu hatlarının döşenmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki altyapı sorununu ortadan kaldıran özenli çalışmaların ardından ise üst yapı düzenlemelerine başlandı. Zemin düzeltme, dekoratif parke döşemesi, sıcak asfalt çalışması ve çizgi işlemleri ile tören alanının yenilenmesinin ardından ‘Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Akyazı şehir merkezi yeni görünümüne kavuşurken gerçekleştirilen çalışmalar uzun yıllar bu değişimi bekleyen vatandaşların da büyük beğenisini kazandı.