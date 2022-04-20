Akyazı'da Ramazan etkinlikleri gerçekleştirilecek

Akyazı Belediyesi 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde Ramazan etkinlikleri gerçekleştirecek. İlçe merkezinde birçok farklı etkinlik yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hem Akyazılı hemşerilerimizin keyifli vakit geçirmesi hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızın doyasıya eğlenmesi için 3 günlük bir program hazırladık. İlçe merkezimizde kurulacak olan oyun gruplarının yanı sıra 7'den 70 herkese hitap eden Karagöz Hacivat Gölge Oyunları, meddah ortaoyunu gösterimi, eğlenceli çocuk oyunları ile ikramların olacağı dolu dolu geçecek etkinliklerimize tüm hemşerilerimizi ve özellikle de çocuklarımızı davet ediyorum” diye konuştu.

İlçe merkezinde 3 gün sürecek olan etkinlikler saat 20.30'da başlayacak. Etkinlikler çerçevesinde Pazar akşamı sahne alacak olan Tarık Genç, Ramazan ayının manevi iklimine uygun eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunacak.