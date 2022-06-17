Akyazı'da terminal-orta garaj projesi devam ediyor

Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Terminal-Orta Garaj Projesi'nde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. Belediye Başkanı Bilal Soykan ilçenin uzun zamandan beri ihtiyacı olan projenin en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Akyazı Belediyesi'nin ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. İlçe tarihinin en büyük projesi olan ve içerisinde bin kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi bulunan Akyazı Spor Kompleksi Projesi'nin yanı sıra Mezbahane - Hayvan Pazarı ve İlçe Terminali - Orta Garaj projelerinde de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Akyazı'nın geleceği için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Projelerimizin tamamında emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Tüm işlerimizde saha kontrollerimizi önemsiyoruz. Vatandaşlarımıza ulaşım konusunda kolaylık ve rahatlık sağlayacak olsun İlçe Terminali- Orta Garaj Projemizde de çalışmalarımıza hız verdik. En kısa sürede tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Akyazı'ya yakışır bir terminal binası olacak” şeklinde konuştu.