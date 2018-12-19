Akyazı'da yağmur suyu hattı temizleme çalışmaları devam ediyor

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü alt yapı çalışmalarına Akyazı'nın tüm bölgelerinde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Erdoğdu Mahallesi'ndeki alt yapı çalışmaları başlatarak toplamda 370 metre 300'lük betonarme büz ile alt yapı güçlendirme çalışmaları ile yağmur suyu hattı çekiyor. Böylelikle yağışlı havalarda oluşabilecek olası su birikimleri kontrol altına alınmış olacak. Ekipler ayrıca yağmur suyu hattı ve kanal temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan konuya ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizin alt yapısı ve üst yapısı ile her yönüyle sorunsuz bir ilçe haline gelmesi için ekiplerimiz plan ve program dâhilinde tespit ettikleri yerlerde aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla da Akyazı'da yağmur ve su taşkınlarının her geçen dün daha da önüne geçerek alt yapısı daha da kuvvetli bir Akyazı oluşturmak için aralıksız olarak çalışıyoruz, Ayrıca bir kepçemiz yıl boyunca tüm mahallelerde kanalları hem temizliyor hem de genişletiyor. Böylelikle kanalların aşırı yağışlı havalarda kanalların su akışını sağlayarak olası sel ve su taşkınlarını önlüyoruz” dedi.