Akyazı'nın yeni sosyal tesisine yoğun ilgi

Akyazı ilçesinde futbol ve voleybol sahası, spor grupları, çocuk oyun alanları, idari bina ile piknik alanlarının da olduğu Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Alanı, yaklaşık bir hafta önce vatandaşın hizmetine sunuldu. Orman içerisinde yer alan ve basketbol, futbol, voleybol sahaları, dev salıncak, oyun grupları, spor aletleri, piknik alanları, mescit ve idari bina yer alan tesisi özellikle hafta sonları Akyazı ve diğer ilçelerden birçok vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Pazar gününü aileleri ile birlikte tesiste geçiren vatandaşları ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Vatandaşlarımızın bu ilgisi bizi mutlu etti ve motivasyonumuzu artırdı. Önceki hafta açılışını yaptığımız mesire alanımıza hemşerilerimizin yoğun şekilde kullanması yapılan hizmetin ne kadar doğru olduğunu ve önemli bir ihtiyaca cevap verdiğinin göstergesidir. Akyazı Belediyesi olarak hizmet odaklı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Her zaman, her konuda, her şartta vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.