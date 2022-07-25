Alandüzü Sosyal Tesisleri, sünnet düğünü ile kapılarını açtı

Alandüzü Sosyal Tesisleri, muhtar Erdem Yılgın'ın oğlu Miraç Yılgın'ın sünnet cemiyetiyle birlikte kapılarını açtı. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, meclis üyeleri, belediye yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Yarınlarımız bugünümüzden çok daha güzel olacak"

2022 ve 2023 yıllarının temel atma ile açılışlarla çok bereketli olacağını söyleyen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "84 mahallemizin tamamında sözlerimizi tutuyoruz ve hemşehrilerimizin teveccühlerine layık hizmetlerimizle gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Biz, şehrin kalbi Adapazarı'mızı çok seviyor ve Adapazarı'mızda hayat var diyoruz. Çalışmalarımızın tamamına destek olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugün, dünümüzden daha güzel, yarınlarımız da bugünümüzden çok daha güzel olacak diyor, tekrardan bu güzel sosyal tesisin Alandüzü'müze, Adapazarı'mıza hayırlı olması temennisiyle saygılar sunuyorum" dedi.

"Tesis bölge insanımızın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte olmuş"

Açılış programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, sosyal belediyecilikte örnek ve çok özel çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Alandüzü Sosyal Tesisleri tüm içerikleriyle hakikaten bölge insanımızın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte olmuş. Mutlu Başkanımızı yürekten alkışlıyor, açılışımızın hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.