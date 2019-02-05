Alandüzü ve Beşevler yeni yüzüne kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Alandüzü-Beşevler ve Kocaeli İl Sınırı arasında kalan 7 kilometrelik arter yeni yüzüne kavuşturuldu. YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla 16 ilçe ve şehir merkezinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Alandüzü-Beşevler ve Kocaeli İl Sınırı arasında kalan güzergah Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile yeni yüzüne kavuşturuldu. 7 kilometre uzunluğundaki güzergahta 9 bin 500 ton asfalt kullanıldığı bilgisini paylaşan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, çalışmaların bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

“7 kilometrelik arter”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Grup yollarına yönelik olarak başlattığımız asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Alandüzü-Beşevler ve Kocaeli İl Sınırı arasında kalan güzergahta yenileme işlemlerimizi tamamladık. Yenilenen yüzüyle vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 7 kilometrelik güzergahta 9 bin 500 ton asfalt kullandık. Böylelikle ulaşımları konforlu ve rahat bir hale getirdik. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.