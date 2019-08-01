Alemdar, afet raporunu Ali İhsan Yavuz'la paylaştı

Başkan Yusuf Alemdar, Serdivan'da yaşanan sel fekalatinin detaylarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuzla paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu. Sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada ikili, ulusal ve yerel gündemi değerlendirdi. Serdivan'da hayata geçirilen ve devam eden projelere değinen Başkan Alemdar, ilçede yaşanan sel felaketinin detaylarını da raporlar halinde Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'la paylaştı. Tahribata sebep olan etkenleri ve buna bağlı olarak yapılması gereken çalışmaları inceleyen Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ilgili kurumlarla dirsek temasında olacaklarını belirterek, konunun yakın takipçisi olduklarını ifade etti.