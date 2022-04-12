Alev alev yanan baraka itfaiye ve jandarma tarafından söndürüldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde alev topuna dönen baraka, itfaiye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürüldü.

Birlik Mahallesi'nde meydana gelen yangında, A.G.'ye ait olan baraka henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Baraka adeta alev topuna dönerken bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde baraka kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.