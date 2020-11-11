Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Alevler içinde evin yandığı anlarda canlı yayın yapan muhtar ise o anları spiker gibi anlattı.

Yangın gece saatlerinde Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D.'ye ait evden dumanlar yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangında ev tamamen alevlere teslim olurken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boş olduğu öğrenilen evdeki yangını müdahale ederek söndürdü. Alevlere teslim olan evin kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Öte yandan evin alevlere teslim olduğu anlarda ise Mahalle Muhtarı İsmet Turan, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak yangını haber spikeri gibi anlattı.