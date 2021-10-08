İhlas Haber Ajansı

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Alevlere teslim olan kereste atölyesi kül oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangında atölyeden geriye demir ve beton yığınları kaldı.


Yangın, Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan kereste atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı atölyede yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlatılırken atölyeden geriye demir ve beton yığınları kaldı.

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