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Alevlere teslim olan yayla evlerinden geriye demir yığınları kaldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangında alevler büyüyerek, bitişiğindeki eve de sıçradı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangında alevler büyüyerek, bitişiğindeki eve de sıçradı. Güçlükle kontrol altına yangında iki evden geriye sadece demir yığınları kaldı.


Yangın, gece saatlerinde Sultanpınar Yaylası'nda bulunan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde sobadan kaynaklı çıktığı değerlendiren yangında alevler büyüyerek, bitişiğindeki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı iki yayla evinden geriye sadece demir yığınları kaldı.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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