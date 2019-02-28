Ali İhsan Yavuz'dan Başkan Öztürk' ziyaret

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz beraberinde AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ü makamında ziyaret ettiler. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Erenler İlçe Başkanı da ziyarette yer aldı. Başkan Öztürk'e bugüne kadar Erenlere verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Değerli Belediye Başkanımız Cavit Öztürk Bey dava adamı bilinci ile ilk günden beri üzerine düşeni yaptı. Görev ve dava bilinci ile Erenlere hizmet ederek başarılı çalışmalara imza attı. Kendilerine bu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah AK Parti ve Cumhur İttifakına verilen destekle en yüksek oyu alarak yine Türkiye'ye örnek bir şehir olacağız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İl Başkanı ve AK Parti Milletvekilleri ile bir araya gelen Başkan Öztürk, "Öncelikle AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Beye Milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza seçim çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye tüm halkımız sahip çıkacak ve Cumhur İttifakı bu seçimden zaferle çıkacak. Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi inşallah ilçemizde de en yüksek oyu alarak yine tarih yazacağız” diye konuştu.

Yerel seçim sürecinde AK Parti'ye olan desteğin süreceğini belirten Başkan Öztürk, “Partimizin davamızın arkasındayız. Partimize destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diyerek ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'a , Milletvekilleri ve İl Başkanı'na teşekkür etti.