Alicanlar Konağında Ramazan sohbeti gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sohbetleri kapsamında Alicanlar Konağı'nda ‘Anadolu'yu Mumyalayan Ruh' isimli sohbet gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleşen ‘Anadolu'yu Mumyalayan Ruh' isimli Ramazan sohbeti programı ile devam etti. Konuşmacı olarak Sadık Yalsızuçanlar'ın katıldığı programa kültür sanat dostları da katıldı. Sohbette konuşan Sadık Yalsızuçanlar, “Anadolu ruhu dediğimiz o dönem oraya gitmiş olan önemli kişilerimizin yaşamları ile şekillenmiştir. Türkçe, Farsça ve Arapça dilleri ile kelamlaşmışlardır. Hermetik irfan dili ile orası harmanlanmıştır. Anadolu bu şekilde mayalanmıştır diyebiliriz. İrfan nazlı bir gelin gibidir. Arifler her yerde fazla barınamadıkları için Kapadokya'ya göç ettikleri söylenmiştir. Anadolu nebilerin sahabelerine her zaman çokça bulunduğu güzel bir yer olmuştur. Peygamber efendimizin Anadolu için, İstanbul için çok güzel sözleri bile bulunmuştur ki Fatih Sultan Mehmet örneğini hepimiz biliyoruz. İstanbul her şeyi ile göz dolduran ve toprak ile yeşil ile suyun cem etmiş bir özelliği bulunmaktadır. İstanbul bütün makamların şehridir diyebiliriz. Dinler kültürler zamanlar her şey İstanbul'un içinde bulunmaktadır. Kadim uygarlıkların bile içinde bulunduğu yer İstanbul'dur. Nereye giderseniz gidin içinde kadim tarihi keşfetmeniz mümkündür” dedi.