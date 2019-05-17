Alicanlar Konağı'nda ‘Zekat ve İnfak Şuuru' isimli sohbet programı gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Zekat ve İnfak Şuuru' isimli sohbet programı ile devam etti.

Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilen programa SAÜ İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Süleyman Kaya konuşmacı olarak katıldı.

İnfak için yardımlaşmanın ve paylaşmanın öneminin büyük olduğunu söyleyen Doç. Dr. Süleyman Kaya, “İnfak ve Sadaka, Kur'an-ı Kerim de geçen önemli konulardır. İnsana sevgi, saygı, birlik ve toplumsallık bunlar hep üst düzey infak örnekleridir. Düşünün ki bir tebessüm bile bir sadakadır. Kardeşlik, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma infak için önemli temel unsurlardır. İslamiyet'in önerdiği yardımlaşma, paylaşma, birliktelik infak için çok önemlidir. Bir hastayı ziyaret ettiğimiz zaman o hastanın mutluluğunu paylaşmak bir infaktır. İslam'ın ön gördüğü bu ayet ve hadislerde ki infak zihniyetinden biraz uzak kalmış durumdayız. Batı'ya doğru kaymaya başlamamız ile birlikte infak benliğimizden uzaklaşıyoruz” dedi.

İnfak ile ilgili ayetleri okuduğu zaman apayrı bir hayat düşüncesi bulunduğunu söyleyen Kaya, “İnfak ile ilgili ayetleri okuduğumuz zaman apayrı bir hayat düşüncesi bulunmaktadır. İslam bizlere çok farklı bir yaşam sunmaktadır. Bizler bu hayatta Allah'ın bizlere vermiş olduğu şeylerin emanetçileriyiz. Bizim dünyada iyi olmaya gayret etmemiz gerekmektedir. Allah bizlere bir imtihan sunuyor. Allah rızk olarak kimlere çok bir şey verdiyse bundan infak etmemiz gerekmektedir. Allah rızkı bize doğrudan indirmez. Bizim çabalamamız için kabiliyet bizlere verilmiştir. Bu kabiliyeti doğru ve iyi kullanan bu hayatta kazanabilmiştir. Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşarsak onun takdirini kazanmış oluruz” diye konuştu.