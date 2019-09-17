Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından yenileneceği müjdelenen Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi'nde çalışmalar başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından yenileneceğinin müjdesi paylaşılan Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi'nde çalışmalar başladı. Bölgeye yaptığı ziyaretlerde caddenin yenileneceğini paylaşan ve hazırlanan projenin ardından ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi, bölgede ilk kazmayı vurdu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi'nin kısa süre içerisinde yeni yüzüne kavuşturulacağı ifade edildi.

Cadde yeni yüzüne kavuşacak

Çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, “Geyve bağlı bin 300 metre uzunluğa sahip Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi'nde kaldırımları yenilemek için çalışmalarımızı başlattık. Aynı zamanda bölgenin tarihine uygun 50 dekoratif cadde aydınlatma direklerini de bölgeye yerleştireceğiz. SASKİ'nin daha önce altyapı çalışmalarını tamamladığı caddede rögar kapaklarını da yol kotuna getireceğiz. Kısa süre içerisinde yeni yüzüne kavuşturacağımız Suat Yalkın Caddesi bölgeye hayırlı olsun” denildi.