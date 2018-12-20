“Aliya ve İslam Düşüncesinde Yenilenme” isimli konferans SAÜ'de düzenlendi

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasının başında, siyaset, tekdüze ve salt pragmatik bir perspektif içerisinde mi üretilmeli? sorusundan yola çıkarak konuşmasına başlayacağını belirten Prof. Dr. Akın, “Aliya İzzetbegoviç, bu iki soruya olumsuz cevap verme cesareti gösterebilenlerin önünde duran en canlı örneklerden biridir. O, çağdaş İslam düşüncesinin önde gelen bir filozofu, toplumunun sorunlarına duyarlı siyaset üretimine soyunmuş ahlaklı bir siyasi liderdi” dedi.

Çağdaş İslam Düşüncesinin önemli temsilcilerinden Aliya İzzetbegoviç özgürlük mücadelesinde önemli bir isim olduğunu dile getiren Doç. Dr. Mahmut Akın, “Onun düşüncesinde özgürlük ve ahlak, insanı yücelten ve diğer varlıklardan farklı kılan temel değerlerdir. İslam düşüncesinden ve pratiğinden bağımsız değildir. İslam, bu iki değerin uyumlu birlikteliğini sağlamaktadır. Ne var ki zamanla Müslüman toplumlarda İslam ile Müslümanlar arasında büyük bir mesafe oluşmuştur. Din yorumlarında, ahlakta, siyasette, ekonomide ve pek çok alanda gözlenen yozlaşmanın kaynağı da bu mesafedir. Merhum bilge lider, sadece Bosna Savaşı sırasında değil, hayatı boyunca İslam ile Müslümanlar arasında oluşan mesafeyi dert edinmiştir. Özellikle İslam rönesansı ve İslamlaşma mücadelesine düşünce adamı olarak önemli katkılar sağlamıştır” diye konuştu.

Aliya İzzetbegoviç ile ilgili, sosyal medyada yer alan ifadelerin kara propaganda niteliği taşıdığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın,“Sosyal medyada da bu savaş sırasında ve sonrasında kendisinin fundamentalist İslamcı, radikal İslamcı olduğu iddiasında bulunanlar olmuştur. Hatta Bosna cihadına katılan mücahitlerle; biraz İslamofobi üzerinden karikatürleştirdikleri, uzun sakallı insanlarla birlikte resimlerinin, videolarının paylaşıldığı görüntüler; “Bu adamın gayesi, burada bir şeriat devleti kurmaktı; bu adamın bütün derdi, aslında Avrupalıların değerlerine karşı çıkmaktı!” kara propagandasına dayanmaktadır” şeklinde konuştu.

Etkinlik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın'a hediye takdiminin ardından sonra erdi.