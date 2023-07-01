Alkol ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkol ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir genç, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerce müdahale edilen genç sahil kenarında yapılan kalp masajı sonrası hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki plajda alkol ve uyuşturucu kullanarak denize girdiği öne sürülen A.B.E. (29) boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaran ekipleri tarafından denizden çıkarılan gence kalp masajı yapılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, hastanede tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.