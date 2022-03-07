İhlas Haber Ajansı

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Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince alkollü araç kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 8 sürücünün ehliyetine el koyulurken, 23 bin 768 lira idari para cezası kesildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince alkollü araç kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 8 sürücünün ehliyetine el koyulurken, 23 bin 768 lira idari para cezası kesildi.


Karasu ilçesinde polis ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde yaptığı 3 günlük denetimde alkollü olduğu tespit edilen 8 sürücünün ehliyetine el koyulurken, toplam 23 bin 768 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde 1 araç ise trafikten men edildi.

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