Alkollü eğlence mekanı önündeki silahlı çatışmada: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanlarının önünde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmadan ölüm haberi geldi. 1'i ağır toplam 7 kişinin yaralandığı olayda hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

Olay, gece saatlerinde, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanlarının önünde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı kavga çıktı. Kısa sürede çatışmaya dönüşen olayda Ahmet Toykar, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölge ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan Ahmet Toykar isimli genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis konuyla ilgili incelemesini sürdürüyor.