Alkollü eğlence mekanın kapısında 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kapısında 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, A.H. (41), E.H. (38) ve Y.A. (40) isimli 3 kişi mekana girmek istediği esnada kapıda duran A.K. isimli güvenlikle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında A.K., silah ile 3 kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli A.K. Adapazarı ilçesinde saklandığı ikamette Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.