Alkollü eğlence mekanının güvenliği dehşet saçtı: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kapısında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, mekana girmek için zorluk çıkartan 3 kişi, kapıda duran güvenlik tarafından silahla vurularak yaralandı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, A.H. (41), E.H. (38) ve Y.A. (40) isimli 3 kişi mekana girmek istediği esnada kapıda duran güvenlik ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen şüpheli, silah ile 3 kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Olay yeri polisi bölgede çalışma yaparken alkollü eğlence mekanında bulunanlar polis kontrolü sonrasında bölgeden gönderildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.