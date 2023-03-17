Alkollü mekanda işlenen cinayete ilişkin yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde alkollü eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Söğütlü ilçesinde 13 Mart'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, alkollü eğlence mekanında çalışan B.Ş. ve E.A., son kalan müşteriler R.T. ve C.T.'ye işletmenin kapanacağını söyledi. Müşteriler kalmakta ısrar edince tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan R.T., yanında bulunan silahla, çalışanlar ve işletme sahibi Selçuk Sorgut'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan işletme sahibi Sorgut hayatını kaybetti, B.Ş. ve E.A. ise tedavi altına alındı.

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler R.T., C.T. ile şüphelilerin kaçmasına yardım eden 7 kişi ve olaya karıştığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen R.T. tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.