Alkollü olarak geldiği hastaneyi birbirine kattı

Şahsın hastaneyi birbirine kattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs ortalığı birbirine kattı. Sağlık, polis ve güvenlik ekiplerine saldıran şahıs güçlükle etkisiz hale getirildi. Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alınma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.