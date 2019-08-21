İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'dan tatil için geldi Karasuda Müslüman oldu

Alman vatandaşı olan 24 yaşındaki Jaana Sakarya’da Müslüman oldu.

Alman vatandaşı olan 24 yaşındaki Jaana Sakarya'da Müslüman oldu. Müslüman olan Jaana adını Yağmur olarak değiştirdi.


Alman vatandaşı olan 24 yaşındaki Jaana, tatil yapmak için Sakarya'nın Karasu ilçesine geldi. Burada Müslümanlığı araştırdıktan sonrasında Müslüman olmaya karar verdi. Karasu Müftülüğüne müracaat eden ve Müftü Nedim Özkol huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Jaana'ya ihtida belgesi verildi. Müslüman olduktan sonra Jaana adını Yağmur olarak değiştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.