Alo 185 ile SASKİ'de birçok istek hızlı çözüme kavuşuyor

Sakarya'nın 16 ilçesinde yaşayan vatandaşlardan gelen istek ve talepler ilgili birimlere ulaştırılarak en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda geride kalan 2018 yılında da Çağrı Merkezi aracılığıyla su ve kanalizasyona dair talepler, kaçak su ihbarı, fatura ve abonelik gibi birçok işlem yapıldı.

“SASKİ yine çözümün adresi oldu”

Konuya ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Nüfusu 1 milyonu aşan ve her geçen gün daha da büyüyen şehrimizde, abone sayımız da bunlara paralel olarak artış gösteriyor. Bizler vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak, yaşanabilecek sorunlar karşısında yanlarında yer almak, taleplerini değerlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda yılın her anı hizmet sunan ALO 185 Çağrı Merkezimiz ile 2018 yılında gelen 749 bin 215 çağrıyı yüzde 91 başarı oranıyla karşıladık. Bu anlamda kendi hedeflerimizin üzerine çıktığımız gibi, yüzde 80 olan dünya standartlarının oldukça üzerinde bir oran yakaladık. Çağrı Merkezi'nde hizmet sunan personellerimiz tarafından vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler ilgili birimlere iletilerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu. Bu anlamda SASKİ her zaman olduğu gibi yine çözümün adresi oldu” denildi.