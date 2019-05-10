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Alt yapı çalışmaları Küçücek mahallesinde hız kazandı

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Küçücek İstiklal Mahallesi’nde çalışmalarını başlattı.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Küçücek İstiklal Mahallesi'nde çalışmalarını başlattı.


Akyazı Belediyesi Fen İşleri ekipleri yağmur suyu hattının iyileştirilmesi için İstiklal Mahallesi'nde 20 metre 500'lük betonarme büz ile yağmur suyu hattını güçlendirdi. Ekipler mevsimsel şartların uygunluğuna göre Akyazı'nın tüm mahallelerinde yapılan programa ile çalışmalarının sürdürüyor. Programlar hazırlanırken Akyazı Belediyesi Çözüm masasına gelen istek ve taleplerinde değerlendirerek öncelikli sırasına göre hazırlanıyor.

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