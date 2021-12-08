Afet Farkındalık Yılı kapsamında Sakarya AFAD İl Müdürlüğü ve Altınküre Okullarının Afet Farkındalık Yılı kapsamında başlatmış olduğu “Altınküre Ailesi Afetlere Hazırlanıyor” projesinin ilk etabında Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerine yönelik seminer verildi. Seminerde öğrenciler, “Afete Hazırlık Kulübü” kurulması ve sosyal, kültürel, sportif aktiviteler konusunda yapılacak çalışma ve planlamalar hakkında AFAD personeli tarafından bilgilendirildi.