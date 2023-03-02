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Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi'nde motivasyon semineri

İstanbul Aydın Üniversitesi Güney Marmara İletişim Temsilcisi Funda Tunalı Tekin, Altınküre Fen ve Anadolu Lisesinde ’Sınav Kaygısı ve Motivasyon’ semineri düzenledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güney Marmara İletişim Temsilcisi Funda Tunalı Tekin, Altınküre Fen ve Anadolu Lisesinde 'Sınav Kaygısı ve Motivasyon' semineri düzenledi.


İstanbul Aydın Üniversitesi Güney Marmara İletişim Temsilcisi Funda Tunalı Tekin tarafından Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik 'Sınav Kaygısı ve Motivasyon' semineri gerçekleştirdi. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cüneyt Cingöz, '”Eğitim ve öğretim alanında önemli başarılara imza atmış Funda Tunalı hanımefendiye çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizle yakından ilgilendi. Kendisi iletişim alanında önemli isimlerden. Şahsım ve kurumum adına başta kendisine ve İstanbul Aydın Üniversitesi ailesine teşekkür ederim” dedi.

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