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Altınküre lisesi öğrencileri üniversite stantlarını gezdi

Altınküre lise öğrencileri açılan üniversite stantlarını gezerek bilgi aldı.


Sakarya'da üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik şehir merkezinde bulunan bir otelde “Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri” kapsamında üniversiteler stant açtı. Altınküre Fen ve Anadolu lisesi öğrencileri stantları gezerek bilgi aldı. Devlet üniversitelerinin yanı sıra çok sayıda vakıf üniversitesinin de stant açılan kariyer günlerinde veliler de yoğun ilgi gösterdi. Yüksek öğretim sınavlarına girecek olan öğrenci, veli ve rehber öğretmenlere tüm üniversitelerin yetkilileri tarafından bilgilendirildi. Fakülte ve bölümlerin yanı sıra sosyal-kültürel imkanlar, öğrenci kulüpleri, yurt ve burs olanakları da anlatıldı.

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