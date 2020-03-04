İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınküre lisesi öğrencileri üniversiteleri gezdi

Altın Küre Lisesi öğrencileri üniversiteleri gezerek bilgi aldı.


Sakarya Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversite ortamını yakından tanıyıp, bölüm ve programlar hakkında bilgi almak amacıyla Medipol ve Sabancı Üniversitelerini ziyaret etti. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Merve Korkmaz ve Uzman Klinik Psikolog Hasan Lütfü Ayanoğlu'nun refakat ettiği geziye 48 öğrenci katıldı. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Talip Aydın ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ‘‘Altınküre Lisesi 12.sınıf öğrencilerine yönelik olarak üniversite kültürü, olanakları, bölümler, öğrenci yaşamı gibi konularda yerinde bilgiler edinmeleri, motivasyonlarının artması ve bakış açılarının daha da gelişmesi için düzenlediğimiz gezinin son derece faydalı olduğuna inanıyorum. Bu gezide üniversitenin kapılarını bizlere açan herkese teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.


Yapılan geziden memnun ayrılan lise öğrencileri, üniversite yaşamının çok farklı ve güzel olduğunu dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.