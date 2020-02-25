Altınküre Lisesinde ‘Endüstri Mühendisliği' konuşuldu

Altınküre Lisesinde gerçekleşen etkinlikte ‘Endüstri Mühendisliği' konuşuldu.

Altınküre Okulları Fen ve Anadolu Lisesi tarafından ''Gelenekselleşmiş Akademi Günleri'' başlığı altında düzenlenen konferansların konuğu Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Onur Canpolat oldu. Altınküre Okulları Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan SAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Onur Canpolat, halk arasında son zamanlarda oldukça çok ismi geçen Sanayi Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği olarak bilinen Endüstri Mühendisliği günümüzde en beğenilen ve tercih edilen mesleklerden birisi olduğunu belirtti.

Araştırma Görevlisi Canpolat yaptığı açıklamada, "Endüstri Mühendisliği, insan, makine ve malzemenin bütünleşmesiyle oluşan ve sürekli verimliliği amaçlayan bir bilim dalıdır. Endüstri mühendisliği demek her konuda bilgi sahibi olmak demektir. Özellikle verimliliği amaçlayan bu dalda, matematik, fen ve sosyal bilimlerde özel becerilerin olması beklenen özellikler arasındadır. Bunun yanında düşünceye sahip olması, ikna kabiliyetinin oldukça yüksek olması ve sorunlara pratik çözümler üretebilme gibi yeteneklerinin olmasının yanı sıra bu yetenekleri de geliştirmeyi amaçlar" dedi.

Canpolat, Sakarya Üniversitesi'nin öncülüğünü yaptığı 7+1 eğitim modelininde iş hayatına atılacak olan öğrenciler adına çok faydalı olduğunu dile getirdi. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Araştırma Görevlisi Onur Canpolat bu sistemi öğrencilere, "Öğrencilerimiz teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek uygulama becerisine sahip oluyorlar. Günümüz teknolojisini görerek yetiştiği için iş bulma imkanı kolaylaşıyor. Öğrencilerimiz iş hayatının tüm şartlarını daha erken öğrendiğinden aynı alanda mezun olan öğrenciler arasında rekabet avantajı elde ediyor. İşletmeler işe almayı düşündüğü elemanı daha kısa sürede tanıyor ve istediği şekilde yetiştiriyor" diye konuştu.